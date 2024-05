PRODUCȚIE NAȚIONALĂ Producţia naţională de ţiţei a scăzut

România a produs, în primul trimestru din 2024, o cantitate de ţiţei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mică (-3,4%) .... The post PRODUCȚIE NAȚIONALĂ Producţia naţională de ţiţei a scăzut first appeared on Informaţia Zilei . [citeste mai departe]