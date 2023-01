Stiri pe aceeasi tema

- CSM CSU Oradea a obtinut a 12-a sa victorie consecutiva in campionat, 103-86 cu CS Municipal Galati, miercuri seara, pe teren propriu, in etapa a 16-a a Ligii Nationale de baschet masculin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- New York Rangers si-a trecut in cont a sasea victorie consecutiva in liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), impunandu-se cu scorul de 6-3 in fata formatiei Philadelphia Flyers, sambata in deplasare, la Wells Fargo Center, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

- ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a obtinut a opta sa victorie consecutiva in acest sezon al Ligii Nationale de baschet masculin, 98-89 cu FC Arges Pitesti, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- CSM Baschet Petrolul Ploiesti a invins-o categoric pe CS Rapid Bucuresti, cu scorul de 92-61 (16-14, 21-14, 27-13, 28-20), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii Nationale de baschet masculin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o pe CS Magura Cisnadie cu scorul de 38-32 (19-16), vineri, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a noua a Ligii Nationale de handbal feminin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe ACS HC Buzau 2012 cu scorul de 36-30 (17-19), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 14-a a Ligii Nationale de handbal masculin, potrivit Agerpres.Campioana a fost condusa la pauza (17-19), dar a avut o evolutie mult mai buna in repriza secunda si a castigat…

- ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe a invins-o pe CSM CSU Constanta cu scorul de 84-62 (26-14, 11-21, 21-13, 26-14), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet feminin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- FCC Baschet UAV Arad a invins-o pe CSM CSU Constanta cu scorul de 84-82 (21-22, 17-16, 27-12, 19-32), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii Nationale de baschet feminin, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…