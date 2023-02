Stiri pe aceeasi tema

- Premierul de la Chișinau, Natalia Gavrilița, și-a anunțat vineri demisia din funcție, dupa un mandat de un an și jumatate, ceea ce inseamna caderea intregului guvern al Republicii Moldova. De la ora 13.00, premierul Natalia Gavrilița a susținut o declarație de presa, fara a raspunde intrebarilor jurnaliștilor…

- "Dupa un an și jumatate in fruntea acestui guvern a venit timpul sa-mi anunț demisia din aceasta funcție. Cei care au facut asta au sperat ca vom ceda presiunilor. Miza inamicilor țarii noastre a fost ca vom proceda la fel ca guvernarile precedente. Oechipa cu care am lucrat la Guvern a fost oe chipa…

- In p resa de la Chișinau sunt vehiculate doua nume legate de viitorul premier. Este vorba despre Dorin Recean, consilierul pe securitate al Maiei Sandu și secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate, dar și al omului de afaceri Vasile Tofan, reprezentantul unui mare fond american de investiții…

- Dorin Recean, secretarul Consiliului Suprem de Securitate ar urma sa fie candidatul propus de șefa statului Maia Sandu pentru a ocupa funcția de prim-ministru, dupa demisia Guvernului Gavrilița, afirma surse ale Ziarului de Garda . Candidatura lui Recean a fost agreata la nivelul deputaților PAS, susține…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat joi Consiliul Suprem de Securitate (CSS) dupa pana de curent masiva care a lovit cu o zi in urma republica in urma unor noi bombardamente puternice ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, sefa statului cerand un nivel sporit de alerta…

- Ministrul Economiei din Republica Moldova, Sergiu Gaibu, și-a dat demisia. Prim-ministrul, Natalia Gavrilița, a anunțat ca funcția vacanta va fi preluata de actualul deputat PAS, președinte al Comisiei economie, buget și finanțe, Dumitru Alaiba, transmite deschide.md. Fii la curent cu cele…

- Guvernul condus de Natalia Gavrilița va suferi remanieri sau va urma o demisie in corpore. Declarațiile au fost facute pentru televiziunea pro-guvernamentala tv8, de catre surse sub protecția anonimatului. ”Am discutat despre situația de securitate, politica. Bine, am discutat și despre anumite remanieri,…

- Situația in Moldova se tensioneaza pe zi ce trece. Criza economica in care a alunecat țara aduce cu sine și tensiuni politice. Acum tensiunile au izbucnit in interiorul Puterii de la Chișinau. Surse politice susțin ca in acest moment soarta Guvernului Gavrilița atarna de un fir de par. Fii…