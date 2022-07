Criza permanentă și vameșii temporari Dilatarea deficitului bugetului consolidat a determinat, intre altele, ca Executivul sa (re)revada politica privind cheltuielile publice din anul curent. Aceasta a vizat atat latura materiala (cheltuieli cu bunuri si servicii), dar si pe cea de resurse umane. Sa amintim ca, situandu-ne in procedura de deficit excesiv (ca tara membra a UE), reducerea deficitului public are conotatii imperative in raporturile CE. De aceea, planificarea bugetara pe anul 2022 tinteste incadrarea deficitului cash la maximum 5,84- din PIB (ESA a 6,24-). Asumarea de catre Executiv a reducerii cheltuielilor cu 10- la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

