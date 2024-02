Producatorul și furnizorul de electricitate Hidroelectrica a anunțat un nou profit istoric, inregistrand pentru al doilea an consecutiv o creștere uriașa. In 2023, profitul net a crescut cu 42%, de la 4.4 miliarde lei la 6.3 miliarde lei, potrivit unui raport al companiei. Cu un an inainte, in plina criza energetica, majorarea a fost de 45%. Astfel, se dovedește ca uriașa criza energetica prin care a trecut Europa a fost favorabila companiilor din energie, mai ales in condițiile in care subvenționam prețurile.