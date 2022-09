Stiri pe aceeasi tema

- Natiunile Unite au ordonat evacuarea intregului personal international non-esential din Haiti, ca urmare a rapirilor si atacurilor asupra depozitelor de alimente ale ONU din intreaga tara, transmite sambata dpa.

- Patru zone ale Ucrainei, controlate de forțele proruse – Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie – se pregatesc vineri, 23 septembrie, pentru inceperea referendumurilor de anexare la Rusia, o mișcare condamnata de Occident ca fiind ilegitima, relateaza The Guardian . Votul este programat sa inceapa astazi…

- Președintele Volodimir Zelenski a cerut ca un tribunal special al Națiunilor Unite sa impuna "pedepse corecte" Rusiei pentru invazia sa in Ucraina, inclusiv sancțiuni financiare și privarea Moscovei de dreptul de veto in Consiliul de Securitate, scrie Reuters, citat de Mediafax. Fii la curent…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit marți (6 septembrie) pentru a discuta despre bombardarea centralei nucleare Zaporojie, deținuta de Rusia, din sudul Ucrainei. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a oferit marți (6 septembrie) masuri pentru ca Rusia și Ucraina sa opreasca orice activitate…

- Rusia a cerut SUA 56 de vize pentru a permite ministrului rus de externe Serghei Lavrov si delegatiei sale sa se deplaseze la New York pentru a participa la reuniunea anuala a Adunarii Generale la ONU in aceasta luna, dar pana in prezent nu a primit niciun raspuns, potrivit Reuters. Intr-o scrisoare…

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgenta joi la solicitarea Rusiei pentru a dezbate situatia de la Centrala nucleara ucraineana Zaporojie. Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite a acuzat Ucraina de "atacuri criminale" asupra centralei, controlata de Rusia, care "imping lumea in pragul unei…

- Armata israeliana a anunțat ca i-a neutralizat pe liderii 'militari' ai gruparii Jihadul Islamic din Fasia Gaza in timpul operatiunilor care, potrivit autoritatilor enclavei palestiniene, au facut peste 20 de morti, inclusiv copii, informeaza duminica AFP, citata de Agerpres.

- Sefa guvernului neozeelandez, Jacinda Ardern, a criticat joi "esecul" Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) in a impiedica razboiul din Ucraina si a acuzat Rusia ca a impus in Consiliul de Securitate pozitia sa "corupta moral", informeaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…