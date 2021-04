Criza de cipuri ar putea dura până în 2023 Pandemia a declansat o criza de semiconductori care a inceput sa se faca simtita in toate industriile care folosesc sisteme computerizate, de la producatorii de dispozitive mobile, care se asteapta sa nu poata produce la nivelul cererii, la producatorii auto, unde timpii de asteptare pentru comenzile de masini ajung si la 8 luni. Opiniile in randul producatorilor de cipuri sunt impartite. Unii sunt mai optimistii si spera ca aceasta criza sa se termine intr-un an, in vreme ce altii cred ca abia peste doi ani se va reveni la normal. Seful Intel, Pat Gelsinger, este unul dintre cei care crede ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden se confrunta cu o realitate incomoda in timp ce abordeaza durerile de cap politice și economice cauzate de lipsa globala de cipuri necesare pentru computere, dispozitive medicale și automobile: nu exista nicio soluție imediata. Președintele SUA a vorbit cu mai mulți șefi de top…

- Bill Gates a dat marea veste. Fondatorul Microsoft a anunțat cand va veni finalul pandemiei de coronavirus și cand se va putea intoarce lumea la normalitate. Este informația momentului. Toata lumea trebuie sa știe acest lucru. Pandemia de coronavirus a aparut la finalul anului 2019 în…

- Intel, care de câțiva ani este în declin din cauza problemelor de fabricație, a anunțat un plan de relansare care va consta în deschiderea de noi fabrici dupa investiții de 20 miliarde dolari. Intel anunța planul pe fondul crizei microprocesoarelor care a afectat grav industria auto,…

- Elon Musk, CEO-ul miliardar al Tesla, cu o inclinație spre comportament excentric, și-a schimbat denumirea job-ului in “tehno-rege” (“technoking”) al producatorului de mașini electrice, transmite The Guardian.

- Specialistii Centrului de Cercetari Biologice (CCB) Jibou demareaza in acest an un proiect de marcare cu cipuri a merilor traditionali din gospodariile rurale din Salaj, pentru monitorizarea soiurilor valoroase, in vederea pastrarii patrimoniului genetic, informeaza Agerpres. Directorul CCB,…

- Pandemia de coronavirus ne da in continuare batai de cap, insa nici infecțiile respiratorii specifice sezonului rece nu ne lasa. Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat ca numai intr-o saptamana, in tot județul, au fost inregistrate 167 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, dar și 591 de infecții…

- Renault si Stellantis au anuntat, vineri, ca sunt nevoite sa suspende productia de vehicule la mai multe fabrici, din cauza deficitului de semiconductori la nivel mondial, transmite Reuters potrivt news.ro. Producatori auto din intreaga lume au fost afectati de deficitul de cipuri utilizati…

- Intr-un an, pandemia de COVID-19 a transformat rapid viata si ritmul oamenilor pe tot mapamondul. Socul generat de aceasta criza a fost resimtit in toate sectoarele de activitate, cu implicatii serioase asupra sistemului medical, cel educational si al comunitatilor defavorizate. Mai mult decat atat,…