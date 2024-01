Criza climatică are un vinovat principal / Cheia pentru salvarea planetei Dupa summitul recent COP28, devine evident ca obiectivele legate de schimbarile climatice sunt inca departe de a fi atinse. Cercetatorii au identificat un element cheie care sta in centrul acestei probleme: "criza de comportament" manifestata de oameni. Acest termen, inventat de o echipa de oameni de știința, explica modul in care acțiunile și alegerile noastre contribuie la dezastrul climatic. Potrivit lui Joseph Merz, autorul principal al unei noi lucrari, majoritatea soluțiilor climatice propuse nu abordeaza cauza principala a crizei. In schimb, acestea nu fac decat sa conduca la creșterea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Investitorul legendar Warren Buffett a cazut pana pe poziția a zecea in clasamentul celor mai bogați oameni din lume, chiar daca s-a imbogațit in 2023, in condițiile in care sectorul tech a fost din nou vedeta bursei americane in anul pe cale sa se incheie, relateaza Markets Insider.

- In 2019, an industrial neafectat de pandemie, Uniunea Europeana a fost pe locul 4 in lume la cantitatea de gaze cu efect de sera emise (cu 7,3% din total), dupa China, Statele Unite și India, care impreuna emit 92,7%. Ponderea UE in emisiile globale de gaze cu efect de sera a scazut de la 15,2% in 1990…

- Cercetatorii de la LongeviQuest au investigat secretele longevitatii, stand de vorba cu peste 1.000 de persoane centenare si supercentenare din Japonia, America Latina si Statele Unite. Descoperirile lor ofera o perspectiva fascinanta asupra obiceiurilor comune ale acestor oameni care au trait peste…

- Statele Unite vor pleda ferm pentru fuziunea nucleara la summitul ONU asupra schimbarilor climatice (COP28), care se va defasura incepand de joi la Dubai, unde nu va fi insa prezent presedintele Joe Biden, desi el a participat la summiturile de acest fel anterioare, scrie luni agentia EFE. Delegatia…

- Oamenii de știința au descoperit oxigen in atmosfera planetei Venus. Venus are o atmosfera extrem de densa, compusa din 96,5 % dioxid de carbon, 3,5 % azot și urme de alte gaze, inclusiv dioxid de sulf, potrivit Reuters.

- Peste 500 de migranți au fost salvați in Oceanul Atlantic, din largul Insulelor Canare, a anunțat sambata paza de coasta spaniola, in timp ce numarul persoanelor care au sosit in arhipelag anul acesta și pana in prezent s-a apropiat de recordul istoric in

- Conform ultimului studiu realizat de oamenii de știința, omenirea mai are doar șase ani pentru a preveni depașirea pragului "sigur" de incalzire globala de 1,5 grade Celsius. Aceste noi descoperiri, publicate in revista Nature Climate Change, evidențiaza necesitatea urgenta de a reduce emisiile de gaze…