Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a decis sa se implice in criza societatii de termoficare din Focsani, aflata in insolventa, in conditiile in care SC ENET SA mai livreaza apa calda si caldura pentru o treime din locuintele din municipiu si trece prin mari probleme financiare.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a explicat, luni seara, ca Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii nu vor da satisfactie intereselor rusesti in conflictul izbucnit, in aceste zile, in Kosovo. Stroe este de parere ca rusii au un anumit interes in orice conflict etnic.

- Inspectoratul Școlar Județean Arad informeaza ca astazi, 27 iulie 2022 s-au afișat rezultatele finale, in urma contestațiilor, ale Concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate...

- Rezultatele inregistrate la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar dupa solutionarea contestatiilor releva o majorare de 2,05 a notelor ge; 7 in raport cu prima afisare rezultatele initiale .Situatia finala prezentata sintetic:Au fost…

- Corespondenții presei straine transmiteau duminica dimineața din Colombo ca, dupa uriașa manifestație de sambata și fuga presedintelui Gotaya Rajapaksa, situația in insula continua sa fie incerta, efectele crizei catastrofale economice, financiare și sanitare aducand țara in faliment. Statele Unite…

- Sorina, fetita adoptata in urma cu doi ani de Gabriel si Ramona Sacarin, doi romani care locuiesc in Statele Unite, s-a adaptat perfect noului stil de viata. Ajunsa la 9 ani, micuta traieste din plin visul american si nu pare sa-si mai doreasca sa revina prea curand in tara in care s-a nascut. Viata…

- Cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic ”Grigore Moisil” Timișoara au participat, in zilele de 15-16 iunie 2022, in Dublin, Irlanda, unde s-a desfașurat a doua intalnire de lucru din cadrul proiectului ERASMUS+ INCLUSIVE IMPRO THEATRE, proiect ERASMUS+, proiect 2020-1-RO01-KA227-SCH-095356.