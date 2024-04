Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației și Cercetarii a aprobat o noua metodologie de finanțare a claselor, grupelor cu program prelungit. Anunțul a fost facut de ministrul Educației, Dan Perciun. „Aceasta inseamna ca avem un regulament-cadru, care stabilește costurile grupelor in funcție de regimul și durata acestora…

- Invingatorii Olimpiadei Republicane la Ecologie au fost anunțați duminica in cadrul unei festivitați de premiere. Ediția din anul curent a concursului a intrunit circa 80 de participanți, elevi și profesori din intreaga țara. Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetarii, a felicitat participanții,…

- Astazi, viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrian, și ministrul Educației și Cercetarii, Dan Perciun, au desfașurat o ședința de lucru cu directorii celor 8 instituții de invațamint din regiunea transnistreana cu predare in limba de stat. In cadrul ședinței, au fost abordate subiecte ce vizeaza…

- Nota medie minima pentru admiterea in liceu ar putea fi schimbata in acest an, potrivit unor modificari la Regulamentul de admitere in liceu propuse de Ministerul Educației și Cercetarii. Ministrul de resort, Dan Perciun, a subliniat ca elevii cu nota 6 vor putea fi acceptați la studii liceale. „Pornim…

- Decizia Primariei Chișinau de a sista finanțarea grupelor cu program prelungit pentru elevii claselor primare a fost anulata de Comisia Naționala pentru Situații Excepționale. Anunțul a fost facut de ministrul Educației și Cercetarii, Dan Perciun. Funcționarul a anunțat ca, in acest context, Consiliul…

- Programul ,,Open Fun Football Schools" va fi dezvoltat in continuare in țara noastra, noteaza Noi.md. In acest context, ministrul Educației și Cercetarii, Dan Perciun, a avut o intrevedere cu reprezentanții Ambasadei Suediei la Chișinau, ai Federației Moldovenești de Fotbal, dar și cu directorul organizației…

- Circa 200 de voluntari vor monitoriza corectitudinea desfașurarii examenelor de clasa a IX-a in anul 2024, in opt raioane din Republica Moldova. Anuntul a fost facut de Dan Perciun, Ministrul Educatiei si Cercetarii. „In acest an, in 8 raioane, vom prezenta la inceputul lunii februarie, cel mai probabil,…

- Atragerea studenților straini in universitațile din Republica Moldova reprezinta o prioritate pentru Ministerul Educației in acest an. Ministrul de resort, Dan Perciun, a declarat la o conferința de presa ca instituția iși propune sa integreze in procesul de invațamint din țara, in anul de studii 2024…