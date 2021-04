Stiri pe aceeasi tema

- Pepe a caștigat cea de-a zecea ediție a sezonului 16 Te cunosc de undeva! Artistul a fost marele invingator al Galei Latino din aceasta seara, cu personajul legendar Marina Voica, pe care l-a interpretate cu simț de raspundere și seriozitate.

- In a noua ediție a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Emilia Popescu se bucura nespus sa o interpreteze pe Adele in aceasta gala, fiind nerabdatoare sa urce pe scena pentru un moment emoționant.

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au caștigat cea de-a șaptea gala Te cunosc de undeva a sezonului 16 de la Antena 1. Cei doi s-au transformat in legendara trupa disco Ottawan, iar in urma punctelor obținute au ieșit invingatori in ediția de astazi.

- Romica Țociu, pe care telespectatorii Antenei 1 il pot urmari in fiecare sambata, de la ora 20.00, in postura de concurent al show-ului „Te cunosc de undeva!” , a devenit bunic pentru a doua oara. Catalin, fiul sau cel mare este din nou tata, de data aceasta al unei superbe fetite. „Am deschis sampania…

- Aventura tranformarilor a continuat aseara la Antena 1, cu personaje pe masura concurentilor, muzica live și multa voie buna. Cea de-a doua gala a celui de-al 16-lea sezon al show-ului „Te cunosc de...

- Mirela Vaida a uimit juriul de la „Te cunosc de undeva” in prima ediție. Andreea Balan a fost de-a dreptul surprinsa de transformarea vedetei, care a fost una extrem de reușita. Mirela Vaida a aparut intr-o ipostaza nemaivazuta Prezentatoarea de la Antena 1 participa la emisiunea „Te cunosc de undeva”,…

- Doar cateva ore ne mai despart de premiera noului sezon Te cunosc de undeva!, de la Antena 1. Printre concurenți, nimeni alta decat Mirela Vaida! Ce sacrificii a facut prezentatoarea de la Acces Direct pentru noul sezon al transformarilor? O va interpreta pe Shakira in prima ediție!