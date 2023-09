Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean trece prin momente extrem de grele și asta pentru ca tatal ei a murit in urma cu doar cateva zile. Bogdan de la Ploiești este alaturi de dansatoare in aceste clipe cumplite, iar el a transmis recent un mesaj emoționant dupa decesul tatalui vedetei. Iata ce a postat celebrul cantareț…

- Cristina Pucean trece prin momente cumplite! A venit ziua in care trebuie sa iși ia ramas bun de la tatal ei. Acesta urmeaza sa fie inmormantat astazi, iar dansatoarea este sfașiata de durere. Barbatul a murit in urma cu cateva zile, dupa o perioada in care s-a confruntat cu probleme de sanatate.

- Cristina Pucean sufera cumplit dupa moartea tatalui ei! Barbatul a murit in urmp cu o zi, iar dansatoarea este copleșita de durere. Aceasta a pus o noua imagine in memoria tatalui ei și i-a dedicat o melodie emoționanta, care, cu siguranța, i-a starnit multe sentimente dureroase.

- Zilele trecute, Valentin Sanfira a trecut printr-o operație delicata, dupa ce s-a accidentat in vacanța, in Italia. In urma cu puțin timp, artistul de muzica populara a ținut sa ii transmita un mesaj emoționant soției sale, Codruța, care i-a fost alaturi clipa de clipa. Ce a scris cantarețul pe pagina…

- Denis Alibec s a despartit de Farul Constanta, semnand cu echipa Muaither SC, din Qatar. Atacantul de 32 de ani si a pus pregnant amprenta pe jocul si pe rezultatele formatiei de pe litoral in sezonul trecut cand "marinariildquo; au iesit campioni ai Romaniei, iar Denis a fost golgeterul echipei si…

- Elwira Petre este activa pe rețelele de socializare și mereu posteaza momente din viața sa. Dansatoarea a postat un mesaj emoționant cu privire la bunica sa, amintindu-și de copilarie și de cele mai frumoase intamplari.

- Cristina Pucean a transmis un mesaj induioșator pentru parinții ei, oamenii care au rcescut-o frumos și cu care ea se mandrește ori de cate ori are ocazia. Pe rețelele personale de socializare, dansatoarea a facut o postare emoționanta. Iata ce a pus vedeta pe pagina ei de Instagram!

- Ovidiu Hațegan a oficiat din nou un meci din Superliga, dupa o pauza anevioasa, de 509 zile, in care s-a refacut dupa infarctul suferit in martie 2022. „Centralul” din Arad a condus ireproșabil partida Universitatea Craiova - Oțelul 0-0, iar dupa meci a venit la flash-interviuri, o practica in mod normal…