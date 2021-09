Stiri pe aceeasi tema

- Portughezul Cristiano Ronaldo l-a depasit pe argentinianul Lionel Messi in ierarhia fotbalistilor cu cele mai mari venituri din lume, conform estimarilor pentru exercitiul financiar 2021/2022, publicate de revista economica americana Forbes. Ronaldo, in varsta de 36 ani, care s-a transferat in aceasta…

- S-au aflat detalii despre contractul lui Lionel Messi (34 de ani) la PSG: acesta va caștiga asemanator cu Neymar, dar mai mult decat Mbappe. Messi va primi un salariu net de 110 milioane de euro pe trei sezoane, cu condiția sa duca pana la sfarșit intregul contract pe care l-a semnat cu PSG, care este…

- Clubul Juventus Torino a anuntat vineri ca a înregistrat pierderi de 209,9 milioane euro în sezonul trecut, sezon afectat puternic de pandemia de coronavirus, scrie DPA.Clubul din Torino a indicat ca pierderile mai mari din 2020-21 decât cele 89,7 milioane euro, pierderi înregistrate…

- Manchester United a dat o adevarata lovitura de imagine prin transferul lui Cristiano Ronaldo: clubul englez a vândut, din momentul revenirii portughezului, tricouri cu numele atacantului în valoare de 187 de milioane de lire sterline (218,9 milioane de euro), informeaza mirror.co.uk.Din…

- Fotbaliștii incaseaza anual milioane de euro din salarii, bonusuri de performanța și drepturi de imagine. Publicația "Sports Show" a intocmit un clasament al celor mai bine platiți jucatori din lume, pe baza salariului și a sumelor incasate din contracte de publicitate.

- Prin transferul de la Inter Milano la Chelsea, efectuat in schimbul a 115 milioane de euro, atacantul belgian Romelu Lukaku a devenit jucatorul pentru care s-au platit cei mai multi bani in istoria fotbalului, informeaza lesoir.be. Pentru puternicul jucator, in varsta de 28 de ani, s-au platit in total…