Piedone este in fruntea preferințelor inaintea alegerilor pentru Primaria Capitalei, arata sondajele de opinie recente. Conform ultimelor sondaje de opinie realizate de CURS, Cristian Popescu Piedone se afla intr-o poziție de lider detașat in cursa pentru Primaria Capitalei. Potrivit acestor sondaje, Piedone ar obține 40% din voturile bucureștenilor, fiind urmat de Nicușor Dan, cu 29% dintre alegatori. In schimb, candidatul susținut de PSD și PNL, Catalin Cirstoiu, ar strange doar 20% din voturi. Piedone pare sa-și mențina poziția de lider in preferințele electoratului bucureștean. Cu toate acestea,…