Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a realizat un scurt raport al activitaților Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „2023, un an bun pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere in Romania! Bugetul #CNAIR pentru anul 2023 a fost de 12,7 miliarde lei, bani pe care i-am cheltuit…

- Directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere informeaza ca bugetul pentru 2023 al CNAIR fost de 12,7 miliarde lei, bani pe care i-a cheltuit in totalitate pentru modernizarea si intretinerea infrastructurii rutiere, in timp ce absorbtia fondurilor europene pentru constructia…

- Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anuntat ca bugetul pentru anul 2023 a fost cheltuit in totalitate pentru modernizarea și intreținerea infrastructurii rutiere: «Bugetul CNAIR pentru anul 2023 a fost de 12,7 miliarde lei, bani pe care i-am cheltuit in totalitate pentru modernizarea și…

- In cadrul unei conferințe de presa care a avut lor miercuri, conducerea Grupului Milvus a aratat ca in Romania se pot realiza proiecte de infrastructura mare care sa fie prietenoase cu fauna. Ei au dat exemplu proiectul autostrazii Targu Mures – Miercurea Nirajului, parte din A8, cu mai multe coridoare…

- O noua alerta alimentara a fost declanșata in Romania, odata cu descoperirea unor sferturi posterioare de pui contaminate in produse congelate cu un gramaj de 10 kilograme. Aceste produse provin din Polonia și erau distribuite in București și mai multe orașe din țara, inclusiv Iași, Bacau, Galați, Braila,…

- O porțiune a autostrazii A2 București – Constanța a fost inchisa in aceasta dimineața din cauza viscolului puternic. Totodata, autoritatile au inchis drumuri din Braila, Buzau, Ialomita, Constanta si Tulcea.Un autocar plin cu ucraineni și doua camioane s-au rasturnat in Ialomița. Sunt inchise 20 de…

- Potrivit documentului, blocurile de ancoraj ale podului de Braila sunt pline de fisuri și infiltrații care pot genera grave probleme de durabilitate și stabilitate structurala. Mai mult, inaugurarea și deschiderea traficului pe podul suspendat inainte de recepția lucrarii poate duce la plata unor daune…

- Ovidiu Marian Barbier, fost director adjunct al CNAIR, face o analiza a lucrarilor de la podul peste Dunare de la Braila. El spune ca tot asfaltul și hidroizolația trebuie inlocuite. El a scris, pe Facebook, ca inca din 2022 erau „semnale” cap bitumul folosit este la standarde minime. In plus, Barbier…