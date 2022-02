Stiri pe aceeasi tema

- Primii 500 de pacienți din cei peste 11.500 care au fost consultați in centrele de evaluare ambulatorie din Romania au primit medicamentul antiviral Molnupiravir, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, citat de News.ro . Instituția condusa de Alexandru Rafila anunța ca spitalele si centrele…

- Facem aceasta alegere gandindu-ne ca alimentele nu conțin chiar atat de multe substanțe nocive, insa un studiu recent InfoCons demonstreaza altfel.Ficatul de porc se regaseste intr-o proportie cuprinsa intre 15% si 45%, asta inseamna ca nici jumatate din produsele din aceasta gama au in compozitie carne,…

- Primele cantitati de Molnupiravir, medicament care se administreaza pacientilor infectati cu noul coronavirus, „cu risc crescut”, in centrele de evaluare sau in spitale, ar putea ajunge in tara la finalul acestei saptamani, a anuntat, miercuri, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.Cand ajunge Molnupiravir…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca scolile in care rata de vaccinare este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie vor intra in online. "Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educatiei…

- Politistii de frontiera din Sannicolau Mare, județul Timiș, au depistat miercuri 32 cetateni din India care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia. Aceștia au fost prinși in timp ce...

- Vrei sa cumperi noi bunuri pentru compania ta, dar nu vrei sa blochezi banii necesari și pentru alte investiții? Poți apela la o finanțare in leasing, care iți permite plata in sistem de rate. Cum funcționeaza? Tu alegi bunurile de care ai nevoie, iar societatea de leasing financiar le achiziționeaza…

- Chinezii de la Xiaomi anunța disponibilitatea pe piața din Romania a caștilor Redmi Buds 3 incepand cu data de 26 noiembrie 2021. Acestea vor fi comercializate prin intermediul partenerilor, iar prețul recomandat de vanzare este de 199,99 lei. Redmi Buds 3 asigura o experiența imersiva a sunetului,…

- Persoanele care vor sa iși schimbe meseria sau vor sa evolueze in domeniul aviatic vor avea de scos din buzunar sume destul de mari. Cat costa sa faci școala de aviație in Romania și eventual sa devii pilot de avioane? In primul rand pentru a urma cursuri piloți avion in Romania trebuie sa indepliniți…