- Fostul primar al Iasiului Gheorghe Nichita a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare, de Curtea de Apel Bucuresti. Mituitorii sai, doi oameni de afaceri, au recunoscut faptele si au scapat cu pedespe cu suspendare. Ei vor ramane, insa, fara 3,6 milioane de lei.

- Radu Banciu a comentat, in ediția de marți seara a emisiunii „Lumea lui Banciu”, condamnarea de 6 ani și jumatate de inchisoare cu executare primita intr-un alt dosar de corupție de Darius Valcov, „eminența cenușie” din spatele ultimului program de guvernare al PSD și fost consilier al Vioricai Dancila…

- Italia se pregatește sa plaseze Romania pe „lista neagra”, din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus, cel puțin așa arata presa din peninsula. Autoritațile italiene au fost alertate dupa ce un antreprenor din Vicenza a ieșit pozitiv la testul de coronavirus dupa ce s-a intors din Serbia. Barbatul…

- Persoanele testate pozitiv pentru coronavirus care refuza tratamentul in spital ar putea fi condamnate la inchisoare, potrivit noilor reguli adoptate in regiunea italiana Veneto, aflata in nord-estul tarii, transmite Reuters.Citește și: BOMBA! Documente care atesta ca Mugur Isarescu a colaborat…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a acuzat o campanie platita, derulata de PSD pentru a-i speria si panica pe romani și a precizat ca economia iși va reveni in trimestrul III al anului 2020.Citu a explicat ca al doilea trimestru al acestui an este ”afectat negativ”, dar a adaugat ca "vom avea revenirea…

- Un carabiner care era in misiune si asigura paza la sediul Consulatului Romaniei din Cahul a fost agresat si lovit de doi tineri de 26 si respectiv 33 de ani, originari din Cahul, care ar fi fost in stare de ebrietate si aveau un comportament agresiv.

- CHIȘINAU, 11 iun – Sputik. Un procuror și un avocat din Orhei risca pana la șase ani inchisoare, dupa ce in 2018 au ajuns in vizorul procurorilor anticorupție. © Sputnik / Osmatesco Va fi eliberat sau nu Platon - Ce spune un fost procuror general despre acest caz Potrivit informațiilor prezentate…