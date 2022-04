Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii lui Putin au lasat in urma un adevarat dezastru, care iese la iveala abia acum, pe masura ce armata ucraineana elibereaza teritoriile ocupate. E un adevarat masacru: sute de civili ucisi, orase intregi rase de pe fata pamantului. Trimisii special

- Grupul natiunilor puternic industrializate, G7, a anuntat, joi seara, noi sanctiuni financiare si comerciale impotriva Rusiei, din cauza "atrocitatilor" atribuite armatei ruse, produse in oraselul Bucha, la periferia Kievului.

- Scene incredibile din mijlocul bombardamentelor au fost surprinse de una dintre echipele Antena 3 in Ucraina, formata din Cristi Popovici si Costi Pahontu, care a ajuns in satele bombardate din regiunea Nicolaev.

- Cristi Popovici, trimisul special Antena 3 in Ucraina, se afla acum in Odesa, orașul de langa Romania care a devenit fortareața. Ucrainenii de acolo asteapta inspaimantati atacurile rusilor. Oamenii nu mai au incredere nici in negocierile de pace, nici in

- Alarmele anti-aeriene au sunat noaptea trecuta si in patru regiuni din vestul țarii, una dintre ele aproape de granița cu Polonia, acolo unde se afla de cateva zile și jurnalistii Antenei 3, Cristi Popovici si Costi Pahontu. Ucrainenii din Liov se tem ca

- Este a șasea zi de razboi, iar Ucraina rezista! Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, se afla acum la Liov, o zona mai liniștita din Ucraina, dar ne transmite ultimele informații despre situația de pe front.

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde se dau lupte intre soldații ucraineni și rebelii pro-ruși.

- Trimisul special Antena 3 in Ucraina, Cristi Popovici, alaturi de cameramanul Costi Pahontu, transmit informatii de ultima ora de la Kiev, acolo unde mai multe cladiri au fost bombardate de rusi.