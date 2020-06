Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de o gravitate deosebita s-a petrecut in aceasta dimineața, pe E 581, intre localitațile Berheci și Ireasca. Pompierii Secției Tecuci au fost solicitați sa intervina la un accident rutier produs intre un autoturism și o autoutilitara de 7,5 tone, din care au rezultat 3 victime inconștiente.…

- Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a semnat electronic contractul de finanțare pentru Parcul Aventura din Padurea Garboavele. „Vom crea in Padurea Garboavele una dintre cele mai frumoase și mai interesante zone de agrement din aceasta regiune. Pe o suprafata de 8,4 hectare vor fi…

- Președintele PMP Galați, deputatul Catalin Cristache face un apel catre institutiile statului sa inceteze de indata cu harțuirea fermierilor in aceasta perioada extrem de grea pentru agricultura romaneasca. „Inspectoratul de Stat in Constructii, condus de un reprezentant al PSD, s-a apucat sa aplice…

- Un medic hemato-oncolog de la Spitalul Clinic Colentina, din Capitala, explica modul in care noul coronavirus ar afecta intai sangele, provocand hipoxie, care abia ulterior deterioreaza rand pe rand organele din corpul uman. Doctorul Mihaela Andreescu a oferit o analiza, in exclusivitate, pentru site-ul…

- Patru persoane dintr-un camin de batrani din Galati au fost confirmate cu virusul COVID-19. Anuntul a fost facut de primarul orasului Galati, Ionut Pucheanu, care a precizat ca este vorba de doi batrani...

- Un parc de aventura va fi construit in orașul Galați cu fonduri europene. Contractul in valoare de peste patru milioane de euro a fost semnat miercuri de primarul orașului Galați, Ionuț Pucheanu, iar parcul va fi gata peste doi ani, anunța MEDIAFAX.Investiția va fi realizata in mijlocul orașului,…

- Primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, a anuntat astazi ca a hotarat sa-si doneze salariul pe luna in curs. „Voi dona salariul pe luna martie, iar banii vor ajunge la spitale in aceasta perioada grea. Nu e vorba de nicio lauda, sper doar ca toti colegii care vad acest mesaj sa imi urmeze exemplul“,…

- Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a semnat, vineri, 20 martie 2020, contractul de finanțare europeana, in valoare de aproape 400.000 de euro, pentru creșterea performanței energetice a cladirii Școlii Gimnaziale „Gheorghe Munteanu”. Principalele lucrari de intervenție vizeaza: termoizolarea…