Criptomonedele din infracțiuni de crimă organizată, luate la ochi de poliție. Expert: ”Arată amploarea fenomenului de spălare a banilor” Mediul infracțional se extinde iar acum a patruns și pe piața criptomonedelor. Bani proveniți din criminalitatea organizata ajungi sa fie transformați in bani virtuali apoi retrași prin diverse aplicații ce nu pot fi urmarite. Pentru a-i putea prinde pe cei care spala bani in acest mod autoritațile au decis sa ia masuri. Poliția Romana este in procedura de achiziție a unei soluții informatice pentru analiza tranzacțiilor cu criptomonede. Este vorba despre o aplicație software ce urmeaza sa fie livrata de o companie IT cu sediul in Iași care mai are contracte cu autoritațile publice. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

