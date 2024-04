Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat condamnat la 18 ani pentru omor a fugit, marti, din mijlocul de transport pentru detinuti, stationat pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei, a anuntat Administratia Nationala a Penitenciarelor. „Marti, in jurul orei 15,00, s-a constatat ca detinutul Meszaros Zsombor, in varsta de 34 de ani,…

