Stiri pe aceeasi tema

- Un incident alarmant a fost semnalat in transportul in comun din București, dupa ce un calator cu mijloacele de transport public STB a atras atenția asupra unei posibile prezențe a ploșnițelor intr-un tramvai Imperio care circula pe linia 32.Bucureșteanul, care și-a insoțit postarea cu o fotografie…

- Un incident alarmant a fost semnalat in transportul in comun din București, dupa ce un calator cu mijloacele de transport public STB a atras atenția asupra unei posibile prezențe a ploșnițelor intr-un tramvai Imperio care circula pe linia 32.Bucureșteanul, care și-a insoțit postarea cu o fotografie…

- Ministerul Educatiei trage un semnal de alarma! Plosnitele au invadat unitatile de invatamant din sectorul 5 din Bucuresti. Asadar, in aceasta zona a Capitalei, elevii nu vor merge la scoala luni, 25 martie. Toate scolile si gradinitele din Sectorul 5 vor fi inchise luni pentru dezinsectie, astfel ca…

- Autoritațile municipale anunța ca un nou semafor pietonal a fost instalat pe strada Bogdan Voievod, in adiacența sensului giratoriu de la intersecția strazilor Kiev, Moscova și Alecu Russo, informeaza Noi.md. Actiunea vine ca urmare a reamplasarii trecerii de pietoni din zona, care din cauza fluxului…

- Primele trei chioșcuri moderne de flori au fost montate in sectorul 6. Acestea le vor inlocui pe cele vechi. Costul unui astfel de chioșc este de 17.600 de euro, iar suma va fi recuperata de la comercianți in 10 ani.

- A fost alerta in aceasta dupa amiaza la un centru comercial din Sectorul 4 al Capitalei. Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au intervenit cu trei autospeciale de stingere si doua ambulante SMURD.Alerta a fost data dupa ce s a constatat degajarea de fum la un centru…

- Patru mandate de perchezitii domiciliare au fost puse in aplicare, marti, pe raza judetelor Caras-Severin si Prahova, precum si in Sectorul 2 al Capitalei, intr-un dosar deschis pentru constituirea unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, evaziune fiscala si executarea de activitati miniere…

- Doua femei au fost duse la spital joi dimineața, o casa a fost distrusa integral și alte doua au fost distruse parțial in urma unui incendiu puternic izbucnit la trei case din Sectorul 3 al Capitalei.Potrivit ISU București - Ilfov, incediul a izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi, in jurul…