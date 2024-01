Stiri pe aceeasi tema

- Bataie intre zece persoane la Cuza Voda: mașina Poliției a fost sparta / Doua persoane imobilizateLuneta unei masini de politie a fost sparta, sambata, in timpul unui conflict care a avut loc intr-o comuna din Constanta si in care au fost implicate zece persoane.Reprezentantii Inspectoratului de…

- Crima in sfanta zi de sarbatoare, la o stana: un barbat a fost omorat in bataie de un coleg O crima oribila a avut loc astazi, chiar in ziua de Craciun. Un barbat de 49 de ani din municipiul Satu Mare a fost omorat in bataie de un tanar de 25 de ani. Cei doi […]

- Apelul la 112 a fost facut chiar de catre autor, de catre barbatul de 25 de ani din județul Iași. Practic, dupa ce a discutat in contradictoriu cu barbatul de 49 de ani din Satu Mare, la locul de munca, cei doi s-au batut. In cele din urma, barbatul din Satu Mare, de 49 de ani, a murit. Echipajele…

- Un barbat de 23 de ani a murit intr-un accident rutier produs in judetul Dolj, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un microbuz care circula din sens opus, potrivit news.ro.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca politistii au fost sesizati marti dimineata,…

- Un craiovean, de 44 de ani, banuit de violența in familie a fost reținut, azi noapte, pentru 24 de ore de polițiști din cadrul Sectiei 5. In cursul zilei de 4 decembrie, politistii au fost sesizati ca barbatul si-ar fi agresat fizic fiica de 15 ani. Potrivit IPJ Dolj , aseara, pe fondul unui conflict…

- Cercetați de polițiști pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice La data de 18 octombrie a.c., in urma probatoriului administrat de Polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Petrești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul…

- La data de 18 octombrie 2023, polițiștii din cadrul Secției 1 de Poliție Rurala Galda de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 71 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie. In sarcina acestuia…

- Noi imagini revoltatoare au aparut in spațiul public, dupa ce un tanar de 29 de ani, din Arad, a fost batut cu bestialitate de un polițist local, pana l-a omorat. Ploaia de lovituri a inceput inca din parcarea secției, deși tanarul era incatușat și nu putea sa se apere. A continuat apoi in interiorul…