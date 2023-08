Stiri pe aceeasi tema

- APMC a transmis, miercuri, printr-un comunicat, ca, in primele 7 luni ale anului 2023, traficul total de marfuri a atins 49,4 milioane tone, fata de 45 milioane tone in aceeasi perioada a anului 2022. Din traficul total, traficul maritim este de 37,8 milioane tone, iar cel fluvial de 11,6 milioane tone.…

- Bazata pe un consum al populației aflat in scadere (din cauza scumpirilor și al costului vieții), economia iși reduce turația principalului motor. Fața de primul trimestru, in cel de-al doilea creșterea a fost de 0,9%, mai arata Statistica .Reducerea economiilor facute in pandemie, prețurile ridicate…

- Produsul intern brut (PIB) a crescut cu 0,9% in trimestrul II 2023, comparativ cu trimestrul anterior, iar in primul semestru s-a majorat cu 1,7% comparativ cu semestrul I 2022, pe seria bruta si cu 2,8% pe seria ajustata sezonier, potrivit estimarii semnal a Institutului National de Statistica (INS),…

- Economia Romaniei a crescut cu 0,9% in trimestrul II din acest an, in termeni reali, comparativ cu trimestrul I 2023, arata estimarile semnal publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere fata de acelasi trimestru din anul 2022 cu 1,1% pe…

- E OFICIAL Cifrele care arunca totul in aer: a inceput criza imobiliara in Capitala Scandalul blocajului edilitar de la nivelul Bucureștiului, anunțat de redacția noastra in ultima perioada, pare sa se confirme, mai ales prin efectele grave pentru economie. Cel mai recent raport al Institutului Național…

- Economia Romaniei aproape a stagnat in primul trimestru. PIB-ul a crescut cu doar 0,1% fața de sfarșitul anului trecut, in principal, din cauza problemelor din Industrie, arata datele provizorii ale Institutului Național de Statistica.

- Romania a inregistrat o crestere economica in primul trimestru de 2,3% pe seria bruta si de 2,8% pe seria ajustata sezonier, comparativ cu perioada similara din 2022, insa, raportat la trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a fost in termeni reali mai mare cu doar 0,1%, potrivit datelor provizorii…