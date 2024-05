Stiri pe aceeasi tema

- Cifra referitoare la Produsul Intern Brut in 2023, de 1.605 miliarde lei, publicata de Institutul National de Statistica, confirma datele Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza de la inceputul anului, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Marcel Bolos.

- Masurile luate de PSD pentru plafonarea prețurilor la alimentele de baza contrazic zvonurile aruncate la TV de diverși „specialiști” cu privire la o posibila penurie generalizata la aceste produse. Aceștia motivau faptul ca, in goana lor dupa profituri, comercianții urmand sa nu le mai puna la vanzare.La…

- Potrivit datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a inregistrat o creștere semnificativa a importului de gaze naturale utilizabile in ianuarie 2024. Cantitatea importata a fost de 107.800 tone echivalent petrol (tep), ceea ce reprezinta o creștere enorma de 143,3% (+63.500)…

- In ultimul trimestru al anului 2023, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15 – 64 ani) a fost de 63%, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de trimestrul anterior, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale, in perioada octombrie…

- Botoșani, cea mai mica pensie din Romania. Care este pensia medie și cați pensionari sunt in țara In ultimele trei luni ale anului 2023, pensia medie in Romania a inregistrat o creștere comparativ cu aceeași perioada din 2022. In paralel, numarul mediu de pensionari a inregistrat o scadere. Conform…

- Marcel Ciolacu a facut anunțul! Premierul a transmis ca, anul trecut, au fost cele mai mari investitii nete in economie de dupa Revolutie. Mai exact, este vorba despre o suma de 38,3 miliarde euro.Anul acesta, este o creștere a sumei cu 8 miliarde euro, fața de anul precedent, a spus prim-ministrul.…

- Economia Romaniei nu a avut o crestere insemnata in trimestrul IV al anului trecut, dar nu a avut nici scadere si nu se afla in regres, a afirmat joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, care a participat la o conferinta referitoare la perspectivele macroeconomice ale Romaniei,…

- Economia romaneasca nu este in regres! Economia Romaniei nu a avut o crestere insemnata in trimestrul IV al anului trecut, dar nu a avut nici scadere si nu se afla in regres, a afirmat joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, care a participat la o conferinta cu privire la…