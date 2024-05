TAROM opereaza zboruri charter de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav catre Antalya. TAROM va opera o cursa charter pe saptamana pe ruta Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav – Antalya Airport. Dupa aproape un an de la inaugurarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, 15 iunie 2023, zi in care a deschis noul spațiu aerian brașovean, Compania aeriana romaneasca TAROM a inceput operarea de zboruri charter. Astfel, pana in data de 15 octombrie, se poate zbura cu TAROM, in fiecare zi de marți, dus—intors, pe ruta Brașov – Antalya, Turcia „Dupa aproape 1 an de la inaugurarea Aeroportului…