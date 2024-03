PSD a demonstrat că „plafonarea prețurilor = penurie” este un fals Masurile luate de PSD pentru plafonarea prețurilor la alimentele de baza contrazic zvonurile aruncate la TV de diverși „specialiști” cu privire la o posibila penurie generalizata la aceste produse. Aceștia motivau faptul ca, in goana lor dupa profituri, comercianții urmand sa nu le mai puna la vanzare.La aproape noua luni distanța, datele publicate de Institutul Național de Statistica și Banca Naționala a Romaniei arata contrariul. Nu numai ca nu a fost penurie, ci vanzarile au crescut, iar prețurile sunt in multe cazuri semnificativ mai mici!In plus, a crescut producția locala, lucru ce aduce… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cu 4% a scazut industria Romaniei in ianuarie 2024 fata de ianuarie 2023, cand scadea, de asemenea, cu 5,4% fata de aceeasi luna din anul precedent, relateaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Productia industriala a Romaniei a scazut in ianuarie 2024, prin comparatie cu ianuarie 2024, arata cele…

- Botoșani, cea mai mica pensie din Romania. Care este pensia medie și cați pensionari sunt in țara In ultimele trei luni ale anului 2023, pensia medie in Romania a inregistrat o creștere comparativ cu aceeași perioada din 2022. In paralel, numarul mediu de pensionari a inregistrat o scadere. Conform…

- Adrian Vasilescu, consultant strategie in Banca Nationala a Romaniei (BNR), afirma ca din februarie intram din nou intr-o zona de dezinflatie, ceea ce inseamna o crestere incetinita a preturilor, dupa avansul care s-a produs in prima luna din acest an. „Luna februarie a fost in calculele si in comentariile…

- Politic Deputat Florin Piper-Savu: Masurile promovate de PSD au determinat stabilizarea prețurilor / Comunicat de presa martie 14, 2024 09:32 Masurile promovate de PSD privind plafonarea prețurilor la energie și limitarea adaosurilor comerciale la alimente au dus la stabilizarea prețurilor, care…

- Inflația a reprezentat o provocare majora in ultimii doi ani nu numai pentru Romania, iar una dintre prioritațile Guvernului a fost sa adopte masuri capabile sa limiteze impactul acesteia asupra cetațenilor. Principiul de baza este ca, in momentele complicate, solidaritatea reprezinta singurul raspuns…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2023, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,995 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 2% mai mare (+39.800) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Sondajului trimestrial realizat de Institutul Național de Statistica (INS) arata estimarile managerilor din Romania, privind prețurile din retail și locurile de munca din anumite sectoare de activitate, pentru primele luni ale anului 2024.

- Anul 2023 s-a incheiat cu mai mulți angajați și contracte de munca, in total cu 6,67 milioane de contracte de munca in luna noiembrie 2023, in comparație cu 2022, cand erau 6,57 milioane de contracte de munca, potrivit datelor transmise de Inspecția Muncii. Numarul de contracte de munca din Romania…