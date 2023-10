Creștere speculativă a Bitcoin. Fluctuație de aproape 10% în 25 de minute Bitcoin a caștigat momentan aproape 10%, dupa ce au aparut informații neconfirmate privind aprobarea de catre SEC a unui ETF Bitcoin spot. Criptomoneda anuleaza o revenire de aproape 10% dupa ce a dezmințit știrile neoficiale despre acceptarea spotului iShares Bitcoin ETF. Bitcoin a caștigat momentan aproape 10% dupa ce au aparut informații neconfirmate privind aprobarea de catre SEC a unui ETF Bitcoin spot. Cu toate acestea, la scurt timp dupa ce aceste rapoarte au fost publicate online, BlackRock a dezmințit aceste zvonuri, ceea ce a readus valoarea principalei criptomonede in vecinatatea a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o mișcare surprinzatoare, premierul Marcel Ciolacu a semnat astazi un decret pentru numirea doamnei Liliana Lungu, reprezentant al Ministerului Finanțelor, in calitate de membru neexecutiv in cadrul comitetului de supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Aceasta numire a starnit…

- Dupa „Legea Anastasia”, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, vorbește acum de o posibila „Lege 2 Mai”, prin care traficanții de droguri de mare risc sa nu mai poata primi decat pedepse cu executare și sa nu mai scape cu suspendare, daca ofera informații despre alții. Avem deja in vigoare „Legea Anastasia”,…

- O explozie devastatoare de gaz la șantierul autostrazii din Moldova a declanșat o serie de controverse și anchete, iar numele de Dorinel Umbrarescu, cunoscut ca „regele asfaltului,” este in centrul atenției. Incidentul a avut loc in noaptea de miercuri, iar patru muncitori și-au pierdut viața, in timp…

- In perioada ianuarie-iulie 2023, datoria externa a Romaniei a crescut cu 14,25 miliarde de euro, ajungand la un total de 158,8 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Naționale a Romaniei. „In perioada ianuarie – iulie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,259 miliarde euro. In structura: datoria…

- Premierul Marcel Ciolacu are programate, vineri, o serie de intalniri cu oficiali europeni la Bruxelles. Discuțiile vor viza, in primul rand, printre altele, reformele asumate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Agenda premierului include intalniri cu presedinta Comisiei Europene…

- Ana Bogdan și Gabriela Ruse nu au reușit sa treaca mai departe de primul tur la US Open, ultimul turneu de mare șlem al anului. Bogdan, locul 60 WTA, a fost invins de americanca Sofia Kenin, locul 101 mondial, scor 7-6 (7/2), 6-4, dupa o ora si 53 de minute de joc. Gabriela Ruse, locul 167 mondial…

- Peste 1,3 milioane de persoane au tranzitat punctele de frontiera in acest week-end, in crestere cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Politia de Frontiera, in perioada 4-6 august,…

- Peste 500.000 de persoane au tranzitat, in ultimele 24 de ore, frontierele de stat ale Romaniei, potrivit Poliției de Frontiera . Atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire, aproximativ 503.400 de cetațeni romani și straini au trecut prin puncetele de trecere a frontierei. De asemenea, s-au…