Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii nu mai au mult de așteptat pentru banii lor. Casa de Pensii a facut mult așteptatul anunț și a spus ca pensiile vor intra pe carduri incepand de luni, informeaza Realitatea Plus.Pensiile romanilor au crescut de la 1 ianuarie, iar punctul de pensie a ajuns la 2.081 de lei. Vorbim despre…

- Pensiile romanilor au crescut de la 1 ianuarie, iar punctul de pensie a ajuns la 2.081 de lei. Vorbim despre o creștere cu rata inflației, așa cum prevede legea. Potrivit statisticilor de la Casa Naționala de Pensii, aceasta este cea mai mare creștere a punctului de pensie de la un an la altul. Pe 4…

- Casa Naționala de Asigurari Sociale anunța ca a fost executata finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale a beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțarii a constituit 1554,3 milioane de lei, transmite IPN. Banii vor fi disponibili dupa procesarea plaților de catre prestatorii de servicii…

- „In primul rand, așa cum am avut incepand de la 1 ianuarie aceasta majorare de cand am plecat la acest drum important care și-a propus sa aduca echitate pentru romani, care deși au contribuit și muncit la fel au cuantum diferit al pensiei. Am reușit pe de o parte sa scoatem acel 9,4%. Am reușit sa fim…

- Ministerul Muncii vine cu un anunț extrem de important despre pensiile din luna ianuarie. Toți pensionarii trebuie sa știe. Ministerul Muncii a prezentat duminica imagini de la tipografia unde se tiparesc cupoanele de pensii majorate care vor fi distribuite in luna ianuarie. Este vorba despre cupoanele…

- "Se tiparesc incepand din aceasta dimineața; colegii din Casa Naționala de Pensii sunt pe poziții. Din ianuarie, pensionarii vor primi banii prin mandat poștal sau pe carduri", a scris Ministerul Muncii.Tiparirea taloanelor de pensii nu s-a finalizat, insa potrivit sefului Casei Naționale de Pensii…

- Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) informeaza ca au fost finanțate pensiile și alocațiile sociale ale beneficiarilor care dețin carduri bancare. Valoarea finanțarii a constituit 1538 milioane lei, noteaza Noi.md. Banii vor fi disponibili dupa procesarea plaților de catre prestatorii de servicii…

- Noua lege a pensiilor, aflata acum in dezbaterea parlamentului prevede recalcularea pensiilor. Ministrul muncii, Simona Bucura Oprescu a declarat ca este posibil ca unele pensii sa creasca cu peste 80% in urma recalcularii prevazute de noua lege. Totodata, aceasta a devaluit și care va fi valoarea cele…