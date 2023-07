Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Tudor Ciuhodaru avertizeaza ca nu trebuie neglijate intepaturile de tantari si prezinta cinci semne de alarma care impun prezentarea de urgenta la spital. „Europa este in alerta din cauza virusului West Nile transmis de tantari. Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)…

- Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a tras un semnal puternic de alarma cu privire la bolile ce pot fi transmise prin ințepaturile de țanțari. Fenomenul este intalnit cu precadere in Europa, insa au fost intalnite astfel de cazuri și in Romania. Din pacate, bolile raspandite…

- Alerta in Europa: Creste riscul bolilor transmise de tantari. Bucurestiul, pe harta zonelor cu cele mai multe astfel de insecte Alerta in Europa: Creste riscul bolilor transmise de tantari. Bucurestiul, pe harta zonelor cu cele mai multe astfel de insecte Riscul bolilor transmise de tantari se afla…

- Europa a inregistrat in 2022 aproape la fel de multe cazuri de infectare locala cu febra dengue ca in ultimii 11 ani, conform noilor cifre ale Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Anul trecut au fost inregistrate 71 de cazuri de imbolnavire cu febra dengue, mai ales in Franta.…

- Europa a inregistrat in 2022 aproape la fel de multe cazuri de infectare locala cu febra dengue ca in ultimii 11 ani, conform noilor cifre ale Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), transmite joi Reuters.

- Europa a inregistrat in 2022 aproape la fel de multe cazuri de infectare locala cu febra dengue ca in ultimii 11 ani, conform noilor cifre ale Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC). Anul trecut au fost inregistrate 71 de cazuri de imbolnavire cu febra dengue, mai ales in Franta.…

- Europa a inregistrat in 2022 aproape la fel de multe cazuri de infectare locala cu febra dengue ca in ultimii 11 ani, conform noilor cifre ale Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), transmite joi Reuters.

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) anunța ca monitorizeaza continuu situația epidemiologica creata in urma distrugerii barajului de acumulare a apei de la Nova Kahovka, de pe raul Nipru, Ucraina și informeaza cu privire la riscul de apariție a cazurilor de holera și altor boli diareice…