Crește numărul răpirilor de copii în zonele de conflict Numarul copiilor rapiti si violati in regiunile in care sunt crize a cunoscut un salt masiv in 2020, potrivit unui raport al ONU, transmite marti dw. com . „Incalcarile cu cea mai mare crestere exponentiala in 2020 au fost rapirile, cu un procent ametitor de 90%, violurile si alte forme de violenta sexuala, care au crescut cu 70%”, a anuntat luni biroul Virginiei Gamba, reprezentanta speciala a ONU pentru copii si conflictele armate. Biroul a documentat violente comise la adresa a peste 19.300 de fete si baieti din zonele de conflict in cursul anului 2020. In 8.400 cazuri, copiii au fost ucisi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

