- Bilantul exploziei de la statia GPL din Crevedia a ajuns la 6 morti dupa ce un pacient cu arsuri internat la o clinica Lubeck, Germania, a decedat, releva raportul privind victimele transmis luni de Ministerul Sanatatii. Intre timp, din ancheta apar detalii interesante: Ionuț Doldurea, patronul stației…

