- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a fost invitat, azi, la GSP Live și a vorbit despre construirea unui nou stadion la Botoșani. FC Botoșani e la barajul pentru menținere/promovare in Liga 1. Moldovenii o infrunta pe CS Mioveni. Manșa tur e programata vineri, de la ora 20:00, pe „Municipal”.…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Alexandru Duța. Universitatea Craiova a revenit incredibil in meciul cu Farul, de la 0-3 in minutul 77, și a obținut punctul care ii scoate pe „marinari” din lupta pentru cupele europene. Dinamo și FC Botoșani…

- FCU Craiova 1948 și FC Voluntari sunt echipele care retrogradeaza direct din Superliga, dupa o ultima in etapa cand 5 echipe s-au luptat pentru un loc de salvare și doua de baraj.Dinamo și FC Botoșani merg la baraj, unde vor juca impotriva Csikszereda, respectiv Mioveni.

- Articolul VIDEO Gloria Buzau, felicitata oficial de Constantin Toma. Veste mare pentru microbiști se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Buzaul s-ar putea alege cu un stadion de fotbal modern in urma performanței aduse de formația Gloria Buzau, care a promovat in Superliga. Anunțul a fost facut,…

- Unirea Slobozia a promovat in premiera in Superliga de fotbal a Romaniei, dupa ce a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a 6-a a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal.

Dinamo a obtinut a treia sa victorie in ultimele patru etape