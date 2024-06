Un actionar al Tesla il da in judecata pe Elon Musk pentru presupuse tranzactii privilegiate cu actiuni, de 7,5 miliarde de dolari

Actionarul Michael Perry a declarat in procesul intentat la Delaware Chancery Court ca pretul actiunilor Tesla a scazut dupa ce cifrele din trimestrul al patrulea ale companiei au fost facute publice, pe 2 ianuarie 2023, si a sustinut ca Musk ”a beneficiat in mod necorespunzator” de un profit de aproximativ 3 miliarde de dolari. ”Musk si-a exploatat pozitia la Tesla si si-a incalcat indatoririle fiduciare fata de Tesla”, se spune in proces, cerand instantei sa ii ordone lui Musk sa returneze profiturile obtinute din tranzactii. Potrivit procesului, Musk a vandut actiunile la diferite date in noiembrie…