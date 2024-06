Studenții de la UVT au învățat ce înseamnă asigurările Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a inițiat și organizat in cadrul Facultații de Economie și de Administrare a Afacerilor, Departamentul de Finanțe, un proiect inovativ, intitulat „Personal Financial Risk Management”, in parteneriat cu o companie din domeniul brokerajului in asigurari și al managementului riscului in domeniul corporate. Prin acest proiect extracurricular, desfașurat in perioada ... The post Studenții de la UVT au invațat ce inseamna asigurarile appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

