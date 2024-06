Horoscop pentru duminica, 02 iunie 2024. Totul se invarte in jurul banilor la sfarsitul acestei saptamani

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecIn acest weekend ar trebui sa te simti in elementul tau. Sunt momente importante in care se contureaza o noua etapa de viata. Esti tentat sa te implici in mai multe treburi deodata, de aceea fii prudent. Relatiile cu ceilalti, in special cu partenerul de viata sunt distorsionate. Dialogurile sunt…

- Berbec Esti inconjurat de prieteni adevarati. Dialogurile cu acestia vor fi la cote inalte. Un protector important isi va face aparitia in viata ta. Fii atent la ce ti se spune, pentru ca poti afla informatii pretioase legate de domeniul profesional si de relatiile parteneriale. Imaginea ta in ochii…

- Berbec Este posibil sa dialoghezi cu cineva aflat in strainatate sau sa planifici o calatorie indepartata. De asemenea este o zi buna pentru a te gandi la imbunatatirea competentelor tale necesare la locul de munca. Informeaza te vizavi de variantele de studiu si alege deja una care ti se potriveste.…

- Decesul unui bebelus de trei saptamani declanseaza o ancheta a politiei, in Botosani. Copilul a fost gasit fara viata, in patul lui, de catre parintii care au cerut ajutor la 112. Cand au ajuns medicii, insa, copilul nu mai avea puls. Citește și: O fetita si bunica ei au murit in aceeasi zi Politistii…

- Berbec Este o zi in care parerile si reactiile celorlalti te intereseaza in mod special. Imprumuti din toate acestea cate ceva, pe considerentul ca asa iti este mai bine deocamdata. Totusi, selecteaza ce ti se potriveste, deoarece risti sa te pierzi intr un noian de situatii si relatii nefolositoare.…

- Berbec Sunt posibile castiguri importante dispre locul de munca. Cumva, discret, in umbra se pregatesc variante noi de castig dintr o activitate profesionala oficiala. Decamdata abia se intrezareste schimbarea majora in segmentul financiar si sigur simti, dar nu poti intelege clar ce se petrece. Nelinistile…

- Martie 2024 va intra cu siguranța in istoria a trei zodii pentru ca este luna perfecta pentru dragoste și iubire, mai ales in a doua jumatate. Este ca și cum dezghețul de iarna este acum la vedere și asta chiar nu are mare legatura cu locația, ci cu atitudinea. Acesta este momentul sa incepi sa te gandești…

- Berbec – azi e o zi plina de creativitate. Daca reușești sa te focusezi, poți obține idei și proiecte demne de invidiat azi. Taur – daca te decizi sa ai incredere in instinctele tale cand vine vorba de bani, azi vor aparea progrese și oportunitați importante. Gemeni – astazi universul va intermedia…