Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost ranite joi, intre care patru grav, dupa ce un avion inchiriat de compania Air Senegal a iesit de pe pista in timpul decolarii. Incidentul a dus la inchiderea aeroportului din apropiere de Dakar, a anuntat operatorul aeroportuar, relateaza AFP si Reuters.

- Doua elicoptere ale marinei japoneze s-au prabușit in mare in timpul unui exercițiu de antrenament, iar mai mulți membri ai echipajului aflați la bord au decedat, a declarat ministrul apararii, scrie Reuters. Cele doua elicoptere de patrulare SH-60 efectuau exerciții antisubmarin sambata seara, in apropiere…

- Cel putin 12 persoane au murit si peste 50 sunt in continuare date disparute dupa ce ploile torentiale au provocat prabusirea unei ravene in apele unui rau din sud-vestul Republicii Democratice Congo, a precizat duminica un oficial local si lider al societatii civile, informeaza Agerpres, potrivit Reuters.

- Noua persoane, printre care și un bebelus, au murit si alte 15 sunt date disparute dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a rasturnat pe timp de furtuna in Marea Mediterana. Acest incident a fost anuntat joi, 11 aprilie, de catre paza de coasta italiana, informeaza News.ro, conform Reuters.

- Cel puțin trei oameni au murit, iar alte persoane sunt grav ranite sau date disparute in urma unei explozii puternice produse marți la o hidrocentrala din Italia, in apropiere de Bologna. Printre victime este și un roman.

- Pina la 95 de persoane sint inca disparute dupa atacul de saptamina trecuta din apropierea Moscovei, cind barbati inarmati au deschis focul cu arme automate asupra spectatorilor dintr-o sala de concerte. Bilantul oficial al atacului de la Crocus City Hall se ridica acum la 140 de morti si 182 de raniti.…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat luni ca incearca sa afle informatii despre 23.000 de cazuri de disparitie in timpul razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, transmite AFP.

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a anuntat luni ca incearca sa "faca lumina in ceea ce priveste soarta a 23.000 de persoane disparute" in timpul razboiului dintre Rusia si Ucraina, relateaza AFP, preluata de News.ro.