Guvernul a hotarat indexarea, odata cu 2024, a pensiilor și alocațiilor cu 13,8% dar și veniturile mai multor categorii de angajați de la stat. Incepand cu anul 2021, valoarea punctului de pensie se majoreaza anual cu 100% din rata inflației, la care se adauga 45% din creșterea reala a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Prevederea este reluata și in noua lege a pensiilor, guvernanții precizand ca in 2024, in ianuarie, pensiile vor fi indexate cu 13,8%, rata inflației pe anul 2022, nu cea din acest an, estimata de economiști la 7,5 – 8%. Surse avizate au declarat pentru „Adevarul”…