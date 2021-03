Cresc taxele în 2021? Anunț de la premierul Florin Cîțu: Economia este sub potențial este sinucigaș Premierul Florin Cițu a explicat ca Executivul pe care il conduce nu va crește taxele, asta pentru ca mișcarea ar fi una sinucigașa pentru economie. Cițu considera ca soluția este sa digitalizam administrația, iar in acest fel va crește colectarea pe termen lung și Romania se va descurca cu fondurile disponibile. ”Am vazut in spațiul public ca se reincalzește o ciorba mai veche, asta cu taxele. Nu, nu introducem taxe. Sa introduci taxe intr-o perioada in care economia este sub potențial este sinucigaș, iți omori economia. Cum masuram egalitatea de gen in Romania? Participa la dezbaterea publica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

