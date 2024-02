Executivul a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta privind administratorii de credite si cumparatorii de credite. Actul normativ stabileste un cadru comun si cerinte comune referitoare la cumparatorii de credite care cumpara drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o institutie de credit stabilita in Uniunea Europeana sau care cumpara contractul de credit neperformant in sine si la administratorii de credite care actioneaza in numele unui cumparator de credite. De asemenea, este asigurata transpunerea in legislatia nationala a Directivei (UE) 2021/2167…