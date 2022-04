”Crema” gimnasticii aerobice concurează la București Sportivii romani se vor numara printre protagoniștii Bucharest Cup, competiție care reunește, in perioada 3-5 mai, cațiva dintre cei mai buni sportivi din lume Saptamana viitoare, Bucureștiul va fi capitala mondiala a gimnasticii aerobice. Intre 3 și 5 mai se disputa Bucharest Cup, primul concurs internațional de gimnastica aerobica organizat in acest an in Romania. Intrarea spectatorilor va fi libera, așa ca iubitorii acestui sport sunt așteptați in numar cat mai mare. Pe podiumul de la Sala Polivalenta din Capitala vor concura peste 200 de sportivi din Bulgaria, Turcia, Slovacia, Ucraina si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

