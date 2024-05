FOTO: ARIADNAE XXVIII. Arta textilă în toată splendoarea ei

Arta textilă în toată splendoarea ei. Pe foarte scurt, cam așa am putea descrie episodul 28 (XXVIII) al Expoziției de Artă Textilă Contemporană ARIADNAE deschisă la Galeria Art Nouveau din Târgu Mureș. Deși am ratat vernisajul din data de 8 mai, am recuperat oarecum acest moment… [citeste mai departe]