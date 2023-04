Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul italian Corrado Zunino, trimis special in Ucraina al cotidianului La Repubblica, a fost ranit in umar in urma unei ambuscade a lunetistilor rusi in zona orasului Herson din sudul Ucrainei iar interpretul ucrainean care-l insotea, Bogdan Bitik, a fost ucis, informeaza Agerpres.

- Rusia isi diminueaza intensitatea atacurilor din sudul Ucrainei, fortele ucrainene distrugand o parte substantiala a depozitelor si a stocurilor sale de munitii din zona, a declarat marti, la televiziunea nationala, purtatoarea de cuvant a Comandamentului Operational Sud ucrainean, Natalia Humeniuk,…

- Un bombardament al forțelor ruse asupra unei piete si unei statii de transport in comun din Herson a ucis marti sase civili si a ranit alti 12, au anuntat fortele armate ucrainene intr-un comunicat preluat de Reuters, transmite Agerpres.

- Rusia a intensificat incercarile de a sparge apararea Ucrainei prin lupte grele in nordul și estul țarii, subliniind nevoia Kievului de mai multe arme occidentale, au declarat vineri oficialii ucraineni, citați de Reuters. Forțele armate ucrainene au declarat ca lupte crancene se desfașoara pe front,…