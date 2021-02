Stiri pe aceeasi tema

- Larry Flynt, fondatorul revistei Hustler, a murit miercuri dimineața, la varsta de 78 de ani, in casa sa din Los Angeles, a confirmat fratele sau Jimmy Flynt pentru Washington Post, relateaza BBC. Cariera lui Flint a durat mai mult de cinci decenii, lansarea revistei Hustler in 1974 propulsandu-l…

- Cantaretul Jim Weatherly, compozitorul piesei de succes „Midnight Train to Georgia” lansata in anii 1970, a murit la varsta de 77 de ani, a anuntat familia lui, relateaza News.ro. Weatherly a murit din cauze naturale in casa lui din apropiere de Nashville (Tennessee), pe 3 februarie. Artistul…

- Ziarul Unirea Screech din serialul „Salvați de clopoțel” a MURIT la varsta de doar 44 de ani. De ce boala suferea actorul Dustin Diamond Actorul care a jucat rolul lui Screech in sitcomul „Salvați de clopoțel”, Dustin Diamond, a murit la 44 de ani, anunța The Hollywood Reporter. Actorul avea cancer…

- Actorul Bruce Kirby, cunoscut pentru rolurile sale din serialele "Columbo" si "L.A. Law", a murit la varsta de 95 de ani, anunta The Hollywood Reporter, relateaza News.ro. Anuntul decesului sau a fost facut pe Facebook de fiul sau John Kirby, care a precizat ca tatal sau a murit "linistit"…

- Celebrul prezentator TV și jurnalist american Larry King a murit la vârsta de 87 de ani, a anunțat sâmbata postul de televiziune CNN.În primele zile ale anului, CNN, canalul de televiziune american unde a lucrat timp de 25 de ani anunța ca celebrul jurnalist a contractat COVID-19…

- Designerul indian Satya Paul, ale carui printuri au ajutat la modernizarea sari-ului traditional, a murit la varsta de 78 de ani, scrie BBC, potrivit news.ro. Preferatul multor staruri de la Bollywood, creatorul a devenit cunoscut folosind culori, modele si materiale contemporane. A…

- Cunoscut pentru fascinatia sa fata de spatiu si viitor, puternic inradacinata in anii 1960 si 1970, exprimata prin celebra rochie Cosmos sau prin salopetele sale raiate purtate sub fustele cu bretele, Cardin spunea in cartea "Pierre Cardin", scrisa de colaboratorul sau apropiat Jean-Pascal Hesse si…