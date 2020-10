Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul formatiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri seara, ca victoria din meciul cu Poli Iasi nu poate fi pusa la indoiala si a subliniat ca jucatorii sai sunt foarte afectati de accidentarea lui Elvir Koljic."La Koljic a fost o accidentare grava, nu stim mai…

- Daniel Pancu, antrenorul lui Poli Iași, a vorbit despre infrangerea cu CS Universitatea Craiova, 0-1, și despre accidentarea lui Elvir Koljic. (Detalii AICI). „Craiova nu a avut ocazii pentru ca așa am pregatit noi jocul. Nu am vrut sa le dam spații pentru ca ei au jucatori tehnici in centru și jucatorii…

- Formatia Universitatea Craiova a obtinut a sase victoria consecutiva in Liga I, dupa ce a invins, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Poli Iasi. Meciul a fost marcat de accidentarea grava al lui Elvir Koljic, transportat la spital dupa un fault al lui Mihalache, anunța news.ro.In minutul…

- Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iasi, Daniel Pancu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa online, ca a analizat jocul adversarei de vineri, Universitatea Craiova, pentru a gasi puncte slabe, insa a precizat ca nu le-a gasit, el afirmand ca formatia olteana ocupa meritat primul loc al clasamentului…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Politehnica Iasi va fi una dificila, echipa lui Daniel Pancu revenindu-si foarte bine dupa cateva meciuri proaste la inceputul sezonului. "Vom avea un meci…

- Tehnicianul formatiei Poli Iasi, Daniel Pancu, a declarat, duminica seara, ca victoria cu FCSB, scor 5-2, din etapa a cincea a Ligii I, este absolut meritata."FCSB a venit cu multe rezerve, cu jucatori tineri, era clar ca suntem favoriti. Am inceput jocul foarte prost, pentru a ne trezi. La…

- Arbitrii Sebastian Coltescu si Catalin Popa vor conduce la centru partidele Poli Iasi – Chindia Targoviste si Academica Clinceni – CFR Cluj, care se vor disputa, duminica, in prima etapa a Ligii I, relateaza News.ro.Citește și: Antrenorul echipei Sepsi acuza aribitrajul, dupa ce a pierdut…

- Zeci de fani s-au strans in fata stadionului Ion Oblemenco, unde Universitatea Craiova va juca "finala" campionatului cu CFR Cluj, de la ora 20.30.Deoarece accesul spectatorilor pe stadion este interzis, fanii s-au strans in numar mare in fata arenei, conform imaginilor difuzate de Digisport,…