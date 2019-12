Craciunul este o sarbatoare a darului și o sarbatoare a bucuriei. Și ce bucurie mai mare poate avea o familie fara posibilitați decat sa primeasca sarbatorile intr-o casa noua? La Viseu de Sus, o familie cu doi copii se va bucura in mod deosebit de sarbatori datorita inițiativei de suflet a preotului ortodox Iulian Szerasz, paroh la Biserica Ortodoxa Țipțerai. Anul acesta, preotul a zidit o casa sociala pentru o familie defavorizata, iar acum, in prag de Craciun, a sfințit-o și a dat-o in folosința beneficiarilor. Proiectul preotului face parte din amplul proiect al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului…