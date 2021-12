Stiri pe aceeasi tema

- Studentii unei universitati din Pakistan au transformat saptamana aceasta campusul cu o vechime de 150 de ani in scoala de magie Hogwarts cu prilejul unui festival dedicat universului Harry Potter, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Cu salile sale vaste si bolte inalte, Government College…

- Liderii europeni i-au rezervat un moment de ovații, in picioare, cancelarului german Angela Merkel la summit-ul de la Bruxelles, al 107-lea la care participa și ultimul, dupa 16 ani aflata la putere, anunța AFP din surse europene, informeaza Agerpres. “Sper ca nu va veti supara pentru aceasta ceremonie…

- Angajatii Netflix vor protesta saptamana viitoare fata de un spectacol, considerat transfob, al celebrului umorist Dave Chappelle. Acest spectacol este difuzat de platforma de streaming. In spectacolul sau “The Closer”, umoristul afirma ca “genul este un fapt”, si critica lucrurile pe care el le considera …

- O femeie din Pakistan a fost condamnata la moarte pentru ca a scris pamflete considerate jignitoare la adresa profetului Mohamed. Sentința a fost data de un tribunal pakistanez și poate fi contestata. „S-a dovedit fara putinta de tagada ca Salma Tanveer a scris si a distribuit lucrarile care sunt insultatoare…

- China si-a prezentat marti noile echipamente din dotarea fortelor aeriene, de la drone de supraveghere sau de atac pana la aeronave pentru razboi electronic. Prezentarea lor are loc pe fondul tensiunilor cu SUA si Taiwanul si in contextul in care Beijingul spera sa finalizeze pana in 2035 modernizarea…

