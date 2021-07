Covid, strigătul rudelor victimelor din Bergamo la Roma: "Politica trebuie să plătească" La Stampa prezinta poveștile oamenilor care au murit la Bergamo în perioada cea mai întunecata când pandemia Covid-19 parea înca îndepartata și era asociata cu un &"episod&" chinezesc., citeaza Rador.



Cassandra Locati, profesoara într-o școala primara din Bergamo, și-a pierdut tatal, Vincenzo, în vârsta de 78 de ani, în martie anul trecut, în doar cinci zile. Paolo Casiraghi, din Osio Sotto, angajat într-o companie multinaționala, în decurs de o luna (martie-aprilie 2020) a vazut cum virusul i-a luat mai întâi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asta dupa ce cu patru zile in urma ponderea acestei variante in totalul noilor cazuri era de circa 20%, conform declarațiilor de vineri ale ministrului francez al sanatatii, Olivier Veran.''Exista un risc real ca epidemia sa se relanseze din nou vara aceasta in Franta'', a avertizat el in timpul unei…

- Asta dupa ce cu patru zile in urma ponderea acestei variante in totalul noilor cazuri era de circa 20%, conform declarațiilor de vineri ale ministrului francez al sanatatii, Olivier Veran.''Exista un risc real ca epidemia sa se relanseze din nou vara aceasta in Franta'', a avertizat el in timpul unei…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a semnat, vineri, ordinele pentru aprobarea protocolului de recuperare post-COVID și a unui protocol nou de tratament pentru pacienții infectați cu coronavirus. Schemele pentru tratarea COVID reprezinta o revizuire a protocolului existent, dupa acumularea de noi date…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat Ordinul pentru aprobarea Protocolului de medicina fizica si de reabilitare post-COVID-19, care are ca scop ameliorarea starii fizice a pacientilor care au fost infectati cu SARS-CoV-2, precum si cresterea capacitatii acestora de a se intoarce la o viata…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat un ordin pentru aprobarea protocolului de medicina fizica si de reabilitare post-COVID-19, care are ca scop ameliorarea starii fizice a pacientilor care au fost infectati cu noul coronavirus, precum si „cresterea capacitatii acestora de a se intoarce la o…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat Ordinul pentru aprobarea Protocolului de medicina fizica si de reabilitare post-COVID-19, care are ca scop ameliorarea starii fizice a pacientilor care au fost infectati cu SARS-CoV-2, precum si cresterea capacitatii acestora de a se intoarce la o viata…

- "Ne vom uita pe toate documentele emise in ultima perioada de Ministerul Sanatații, ințeleg ca sunt documente publicate cu numere de telefon, ceea ce e o nebunie. (...) Le aduc aminte colegilor noștri de coaliție ca avem nevoie de un nou ministru al Sanatații. Ministerul Sanatații are nevoie de o conducere…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat miercuri revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii, precizand ca ca este obligatia constitutionala a premierului de a veghea la buna functionare a Guvernului si de a interveni cand e cazul, pentru a asigura buna guvernare, exprimand sustinerea…