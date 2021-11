Stiri pe aceeasi tema

- Administratia pentru Medicamente si Alimente (FDA) din Statele Unite a transmis ca are nevoie de mai mult timp pentru evaluarea daca aproba folosirea vaccinului impotriva Covid-19 produs de Moderna pentru persoanele de 12-17 ani, potrivit Reuters citat de news.ro. Compania americana a anunțat ca FDA…

- Vaccinul anti-Covid-19 pentru copii este eficient și sigur, anunța compania Moderna. Testele au aratat un raspuns imunitar puternic, iar toleranța a fost in general buna la copiii cu varsta intre 6 și 11 ani. Vaccinul anti-Covid-19 pentru copii, sigur și eficient Moderna a precizat ca vaccinul anti-COVID-19…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat luni ca evalueaza daca rapelul vaccinului impotriva Covid-19 al Moderna poate fi administrat la cel putin sase luni dupa a doua doza a vaccinului, persoanelor cu varste de cel putin 12 ani, transmite Reuters. Evaluarea are loc la o saptamana…

- Cel mai renumit medic și imunolog din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat ca autoritatile de reglementare din Statele Unite vor aproba in curand rapelul vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BionTech, dar cel de la Moderna ar putea dura mai mult, potrivit Reuters. Fauci a spus ca in timp ce Pfizer/BionTech…

- Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 9.600.500 de doze (incepand cu 27 decembrie 2020) unui numar de 5.133.302 persoane. Din total, 5.000.806 au primit și rapelul.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 8 reactii adverse comune si minore, toate la Johnson&Johnson. O reacție a fost…

- Poți fi vaccinat impotriva Covid-19 fara a fi ințepat? Companiile lucreaza in prezent la soluții alternative, potrivit care explica faptul ca o noua soluție este in prezent studiata in Suedia: administrarea vaccinului cu ajutorul unui inhalator de dimensiunile unei cutii de chibrituri. Iconovo…