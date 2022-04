Covid-19> Ori ivermectină, ori placebo, cam același rezultat! Ivermectina nu are efecte semnificative fața de placebo, cand este utilizat pentru a trata Covid-19, susține cel mai mare studiu privitor la potențialul acestui medicament, anunța Euronews. Medicament antiparazitar, ivermectina a iscat numeroase discuții fiind promovat ca remediu ”alternativ” in caz de Covid-19 mai ales pe rețelele sociale. In studiul ”Together” au fost incluși 3.515 pacienți cu Covid-19 din Brazilia, reparatizați aleatoriu in trei grupe: cu ivermectina, cu placebo și o a treia opțiune. Nici medicii, nici pacienții nu știau nimic despre cele trei grupe. Concluziile studiului au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

